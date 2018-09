Piotta, esce "Interno 7" dopo il trasloco forzato «E' l'album dei miei ricordi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un trasloco forzato. La perdita del padre. E la ripartenza dopo il dolore. Piotta ritorna in quell’Interno 7 a lui caro e ne fa un disco. «Torno alla mia infanzia per un trasloco che non avrei mai voluto fare dopo la morte di mio padre, al quale il disco è dedicato -. - E nello stesso tempo, è un capitolo della mia carriera, un concept sul tempo, sulla memoria e su tanti ricordi che riemergono prepotentemente». Ricordi custoditi tra i cassetti della vecchia casa di famiglia e che nelle tracce del disco diventano metafora di vita. In quell'Interno 7 dove non si tornava da tempo, luogo a tratti volutamente archiviato, prendono forma ritmi e suoni che abbracciano le tredici tracce del disco. Foto, paesaggi, storie e volti, «in un gioco continuo di luci e di ombre, e di quel "tempo ritrovato" di proustiana memoria». Da qui, il titolo.IL DISCO.pubblicato in due parti e in due momenti separati, è suddiviso come fosse una musicassetta. Lato A e B: le prime sei tracce uscite il 21 settembre nelle piattaforme digitali, insieme a singolo “Solo per noi” e video, le altre sette uscite il 28 settembre sempre negli store online, insieme al cd fisico che contiene tutte le 13 tracce e la bonus track “Di Noi - original version”. Pianoforte e chitarre acustiche. Melodia, rap, urban e tanto meno rock rispetto al passato. Tra le collaborazioni Benjamin Stanford, ovvero Dub FX, “Fa na buona jobba”. Il rap di “Un’estate ed è finito” del compianto Primo Brown, il poeta anonimo romano Er Pinto nella title track "Interno 7", e gli amici dell'Orchestraccia (Luca Angeletti, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Edoardo Pesce) in “Il Primo Sogno".Per Piotta è il nono album in studio che arriva a tre anni da Nemici, La produzione è sempre di Emiliano Rubbi. La pubblicazione è accompagnata dal tour invernale. Sul palco con lui, la band formata da Claudio Cicchetti (batterie), Francesco Fioravanti (chitarre), Benjamin Ventura (basso synth, tastiere) e Stefano Marvel Mex Tasciotti (cori, rap).Ecco le prime date del tour che sono in continuo aggiornamento:27/10 The Cage - Livorno2/11 Splinter - Parma3/11 Colorificio Kroen - Verona9/11 Mercato Sonato - Bologna10/11 Heartz Club - Fermo (FM)16/11 Hall - Padova17/11 CSA Magazzino 47 - Brescia23/11 Magazzini Fermi - Aversa (CE)24/11 Largo Venue - Roma30 /11 Crazy Bull - Genova7/12 Hiroshima - Torino8/12 Magnolia - Milano15/12 Swamp Club - Carrara (MS)22/12 Officine Utopia - Ceccano (FR)