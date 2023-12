Un regalo d’amore, ottimo anche sotto le feste: è uscito in questi giorni “Eterni” l’ultimo singolo del cantautore pesarese Davide Scavolini. Il brano è un regalo che Davide aveva scritto per il giorno di matrimonio di due suoi amici, Alberto e Sara, a giugno del 2023. «Un pomeriggio mi sono seduto al pianoforte e pensando a loro sono nate parole e melodia. Parlare d’amore mi viene naturale perché ne incontro tanto ogni giorno nella mia vita. Se penso al mio lavoro di counseling con gli adolescenti nella scuola, agli studenti con disabilità con cui cammino ogni giorno, alle tante vite incrociate e alla mia missione in Etiopia di questa estate, non posso che celebrare l’amore che vivo in ogni sua forma».

Sara e Alberto

Eterni nasce nella semplicità e racconta l’amore di Sara e Alberto, un amore giovane e semplice, in grado di fare luce e di resistere alle tempeste della vita. Nasce per celebrare i momenti eterni della vita, quei semplici istanti di profondità che riescono ad annullare le paure e le sconfitte. «Quando l’ho fatta ascoltare al mio produttore ho letto nei suoi occhi la voglia di costruire intorno a quelle parole e a quella melodia un arrangiamento eterno, senza tempo. Il 20 ottobre sono entrato in studio a registrare “eterni” e ho cantato pensando a Sara e Alberto, per dare peso ad ogni parola ed emozione». Il ritornello “anche se i tempi cambiano e poi i giorni passano io ci sarò” è secondo Davide «la promessa che ognuno di noi desidererebbe ricevere da una persona almeno una volta nella vita». Il 3 giugno, durante il matrimonio, nessuno sapeva che ad un certo punto Davide si sarebbe alzato per cantare “Eterni” e ora quel dono, così sentito, è diventato qualcosa da condividere con tanti amici: «Ho messo davvero tutto il cuore in questa canzone e desideravo che quel momento diventasse eterno».

Il videoclip

A novembre Eterni è stata pubblicata su tutte le piattaforme digitali, ma il video doveva essere il racconto di quella giornata: «Alex Cavuoto, un videomaker professionista pesarese e mio carissimo amico ha ripreso con grande cuore il momento di quella prima esibizione, rendendo ancora tutto più speciale. Il videoclip ufficiale è uscito su youtube il 19 dicembre e racconta la scrittura del brano, l’amore dei due sposi che ha illuminato i presenti al matrimonio, e l’esibizione occhi negli occhi che ho regalato a loro. È curioso che in tanti abbiano pensato che i protagonisti fossero due attori e la magia è tutta lì, sono scene reali, vissute con vera emozione». Ma il lavoro di Davide non si ferma qui e, a proposito di emozioni, sta progettando, insieme ad altri giovani, un podcast per adolescenti sulle sfere emotive della loro vita. Proseguono inoltre i live insieme al chitarrista Alberto Corsini che sono diventati, da circa tre anni, momenti belli di festa e condivisione per tanti amici pesaresi e non. Infine Davide sta anche lavorando alla scrittura di brani inediti e alla realizzazione di uno spettacolo, insieme ad altri artisti, che avrà luogo a Firenze in aprile 2024.