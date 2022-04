Piero Sonaglia, Gerry Scotti: «Il più bravo di tutti». Alessandra Amoroso: «Uomo elegante e perbene»

La morte di Piero Sonaglia ha scosso tutto il mondo della televisione. E in particolare di chi lo conosceva meglio: tra questi c'è Gerry Scotti che con lui ha lavorato a Tu si Que Vales nel programma di Maria De Filippi. «Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare “Pierooooooooo” perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca».

Il post di Alessandra Amoroso

Anche Alessandra Amoroso lo ha salutato sui social: «Uomo elegante e perbene. Ti ho conosciuto 13 anni fa. Da subito colpita dal tuo fascino! Ti ricordi che non facevo altro che dirti quanto fossi bello, affascinante anche con quella barbona che avevi deciso di farti crescere? Mi hai sempre supportata e fatto il tifo per me e ti prometto che non dirò mai a nessuno ciò che mi dicevi all’orecchio, non vorrei far ingelosire nessuno! Ti aspettavo dietro al led e ogni volta che ti vedevo gridavo il tuo nome giusto per metterti in imbarazzo! Mancherai sì, mancherai tanto a tutti perché tu eri molto di più, di tutto… Un grande bene per te, dal profondo del mio cuore. Ciao bel pelatino. Un grande applauso per te oggi».

Il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta, che negli scorsi anni ha anche condotto il daytime di Amici, ha scritto sui social: «Ho il cuore spezzato. Non riesco ancora a crederci. Ho sempre pensato che fossi una tra le persone più buone e umane che abbia mai conosciuto - il suo addio in una storia su Instagram con un video in compagnia di Stefano De Martino -. Non si fa così Piero, non puoi andartene così all'improvviso. Ti voglio bene, con immensa stima e dolore. Riposa in pace».

