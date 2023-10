Pierfrancesco Favino: «Ho avuto un'esperienza omosessuale, volevo togliermi un dubbio»

Pierfrancesco Favino torna sotto i riflettori con il nuovo film "Comandante". L'attore interpreta Salvatore Todaro, Comandante di sommergibili della Regia Marina durante la seconda guerra mondiale e leggendario eroe dei mari. Presentato come Film d'apertura alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino arriverà nei cinema dal 31 ottobre con 01 Distribution. Nella sua ultima intervista, rilasciata al Corriere della Sera, l'attore romano racconta come riesce ad adattare il suo corpo a nuovi ruoli e svela un dettaglio sul suo passato «amoroso».

La dieta

L'attore ha raccontato che per interpretare il ruolo, ha perso 9 chili e che si fa seguire da una biologa nutrizionita.

Per capire quali alimenti mangiare, si sottopone ad esami. anche ormaonali, per capire la reazione del fisico.

L'«esperienza» omosessuale

L'attore di Comandante, racconta di avere avuto dubbi in passato sulla sua sessualità. Un interrogativo che non voleva portarsi dietro per tutta la vita e che è riusciuto a sciogliere grazie ad un uomo, più grande di lui, che lo corteggiava. «Non fu nulla di carnale. Ho capito che non ero omossessuale. Nello spettacolo l'omosessualità è sempre stata presente». Il "trasformista" romano sottolinea che quando era giovane i tempi erano diversi: «Se un provavi un'emozione per uomo, ti chiedevi cosa avevi di sbagliato. Adesso per le nuove generazioniè tutto più semplice». Il suo modello di attore? Gian Maria Volonté.