Al Teatro Sperimentale di Pesaro arriva The Andre

PESARO - Tornateatro! Artisti & spettatori di nuovo a casa, rassegna che segna il tanto desiderato ritorno a teatro volge al termine sabato 27 giugno al Teatro Sperimentale di Pesaro, su iniziativa del Comune di Pesaro con l’Amat e il sostegno di Regione Marche e Mibact.



Dopo Ascanio Celestini e Motus, conclude il trittico di proposte il 27 giugno The Andre in concerto che giunge a Pesaro con Senza accento tour. Progetto nato quasi per gioco per amore di Fabrizio De André e il suo repertorio, in poco tempo il percorso artistico di The Andre raggiunge gli onori delle cronache per le rivisitazioni di celebri brani trap e poi indie del panorama italiano. Con oltre 5 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube, The Andre diventa presto un fenomeno del web grazie alle straordinarie versioni di cover d’autore in cui omaggia il grande Maestro immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi del filone trap e indie. Artisti urban come Ghali, Sferaebbasta, Gue Pequeno e Salmo, o nomi dell’indie come Lo Stato Sociale, Coez, Calcutta e Coma Cose vengono così magicamente riletti in chiave deandriana denudando il testo in maniera romantica ed esaltandone l’unicità.



«È bravissimo e intelligente. Ha avuto un’ottima intuizione – afferma Dori Ghezzi - e la sta esprimendo splendidamente. La sua voce è molto simile a quella di Fabrizio e trovo interessante l’operazione che aiuta a focalizzare meglio i valori espressi nei testi trap, creando anche momenti ironici di smitizzazione, ma sempre rispettosi».



Uscito lo scorso gennaio, Themagogia – Tradurre, Tradire, Trappare (Freak & Chic/Artist First) è stato il debutto discografico del cantautore. Un esordio importante, che ha saputo sorprendere critica e pubblico, per un progetto che, partito dal web come parodia, si è subito trasformato in qualcosa di più complesso. The Andre ha messo in mostra, oltre alle capacità compositive, grande abilità di scrittura, interpretando con nuovi linguaggi il mondo dell’indie e della trap. La sua musica e i numerosi apprezzamenti dal mondo culturale hanno portato The Andre a calcare palchi importanti tra festival, come Home Festival, Goa Boa, Woodoo Fest, Flower Festival e Parco Tittoni, e rassegne, come il Wired Festival (a cui ha partecipato due volte), Musicultura e lo Sponz Fest di Vinicio Capossela. Recentemente ha anche partecipato alla trasmissione radiofonica di Morgan (Cantautoradio, Radio2) dove ha cantato alcuni brani di De André insieme a Dori Ghezzi, Franco Mussida e lo stesso Morgan. The Andre è stato invitato da Dori Ghezzi e la Fondazione De André ad esibirsi in occasione della presentazione del libro Anche le parole sono nomadi (Chiarelettere) al Teatro Del Verme di Milano. Ha partecipato a due edizioni del Wired Next Festival come simbolo della contaminazione musicale su YouTube, oltre ad aver collaborato con Dolcenera alla cover del brano Cupido.



Il concerto di Pesaro avverrà naturalmente nelle condizioni di piena sicurezza, con tutte le precauzioni e i dispositivi previsti dal Governo per la ripresa di attività in presenza di pubblico, a partire dal distanziamento interpersonale, l’utilizzo obbligatorio di mascherine e in presenza di un numero limitato di spettatori (su 500 posti di capienza del Teatro Sperimentale circa 100 saranno quelli disponibili).



Vendita biglietti on line su www.vivaticket.it. Biglietteria Teatro Sperimentale (0721 387548) il giorno del concerto dalle ore 17 ad inizio previsto alle ore 21. Informazioni: AMAT 071 2072439 / 2075880, www.amatmarche.net. © RIPRODUZIONE RISERVATA