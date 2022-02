Rarità assolute per il concerto omaggio al Cigno in occasione del “Buon (non) compleanno di Rossini”: sul palco i talentuosi Stefanelli e Cecino

PESARO - Anche l’Ente Concerti di Pesaro partecipa alle celebrazioni delle settimane rossiniane 2022, in occasione del “Buon (non) compleanno di Rossini”, con un concerto in omaggio al Cigno pesarese che vede l’esecuzione di rarità assolute. Oggi alle 18, sul palco del teatro Sperimentale, i protagonisti sono due giovani e talentuosi musicisti: il violoncellista Francesco Stefanelli e il pianista Elia Cecino.



I progetti cameristici

L’Ente concerti, soprattutto in questa seconda parte di stagione, offre un interessante panorama di giovani protagonisti della scena musicale, con una ricca presenza di progetti cameristici eseguiti da giovani talenti. Dopo il recente successo di Enrico Dindo, ospite dell’Ente Concerti lo scorso novembre, è ora la volta del suo giovane allievo di straordinarie capacità, il violoncellista Francesco Stefanelli che, in duo con l’altrettanto giovanissimo pianista Elia Cecino proporrà un repertorio di pregevole fattura ed eleganza. In programma figurano due opere monumentali del repertorio violoncellistico, la Sonata n.3 Op.69 di Ludwig van Beethoven e la Sonata Op.19 in do maggiore di Sergei Prokof’ev. Il concerto proposto dal duo vuole rappresentare anche un significativo omaggio a Gioachino Rossini con l’esecuzione di due capolavori: le Variazioni sul Mosè di Nicolò Paganini e le Variazioni su un Tema di Rossini di Bohuslav Martinu, partitura quest’ultima mai presentata a Pesaro.



Gli interpreti

Seppur giovanissimo, classe 1999, Francesco Stefanelli vanta già un curriculum di assoluto prestigio: diplomato a soli 15 anni con il massimo dei voti presso l’Istituto di Alta Formazione “Lettimi” di Rimini, nel 2012 è stato ammesso a frequentare l’Accademia Chigiana di Siena, ottenendo il Diploma di Merito. E’ vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali e ha suonato come solista e con formazioni di musica da camera in varie città europee: Praga, Cremona, Torino, Firenze, Bologna, Ravenna, Imola, Zurigo, Lugano, Lubecca, Edimburgo, Colonia. Ha collaborato con la Filarmonica della Scala ed ha ottenuto l’idoneità quale primo violoncello dell’Orchestra Cherubini di Ravenna diretta dal M° Riccardo Muti. Attualmente studia all’Escuela Superior “Reina Sofia” di Madrid e presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Giovanni Sollima.



Cecino e gli Usa

Altrettanto prestigioso il percorso di Elia Cecino: nato nel 2001 a Treviso, si esibisce con continuità in recital spaziando nel repertorio presso numerose sale europee e negli Stati Uniti. Si è proposto da solista con la Sinfónica de Galicia, Dusseldorf Symphony Orchestra, Sichuan Philarmonic, Bacau Philarmonic, FVG Orchestra, Orchestra Vivaldi di Morbegno, Joven Orquesta Leonesa, Orchestra Busoni di Empoli, Complesso d’Archi del Friuli e del Veneto, Orchestra Concentus Musicus Patavinus, Orchestra San Marco di Pordenone. Vincitore del prestigioso XXXVI Premio Venezia, si è affermato in Italia e all’estero in concorsi internazionali. Attualmente si sta perfezionando con Elisso Virsaladze presso la Scuola di Musica di Fiesole. Info: Teatro Sperimentale 0721387548.

© RIPRODUZIONE RISERVATA