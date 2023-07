Vinicio Capossela in piazza del Popolo a Pesaro con i suoi “Concerti Urgenti”. Ecco quando

PESARO - Dopo le giornate fiesolane di folìa ariostesca per il progetto “Di qua, di là, di su, di giù!”da lui ideato e giunte al culmine con il concerto del 9 luglio al Teatro Romano di Fiesole che ha esplorato l’arme, i cavalier, gli amori e cercato il senno sulla luna, proseguono con nuovi appuntamenti i Concerti Urgenti, veri e propri spettacoli “a soggetto” di Vinicio Capossela. Il prossimo appuntamento è previsto per domani (giovedì 13 luglio) a Pesaro nell’ambito del Lonely Planet UlisseFest, alle 21.30 in piazza del Popolo.