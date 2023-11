SAN SEVERINO - Il sindaco Rosa Piermattei interviene in merito al violento litigio fra due stranieri in piazza del Popolo, finito nel sangue, e sedato dagli agenti della polizia locale. «L’intervento dei vigili ha evitato il peggio, sia ai due protagonisti del gravissimo episodio che ad altre persone che hanno assistito allo stesso», spiega il primo cittadino.

Il racconto

«La polizia locale, allertata dai cittadini, è subito intervenuta sul posto, prima con un’autopattuglia e poi con il supporto di una seconda pattuglia di cui faceva parte anche il comandante, il sostituto commissario Adriano Bizzarri. Sprezzanti del pericolo, gli agenti hanno cercato di calmare gli animi poi, alla vista dei coltelli, hanno bloccato le due persone per poi consegnarle ai carabinieri. Si tratta di un’azione che esula dalla quotidianità e che dà grande merito ai nostri agenti. Come rappresentante di una comunità vorrei poi sottolineare l’importanza di rispettare le regole di una sana convivenza civile. È fermamente da condannare la circostanza che ci siano persone che vadano in giro armate con i coltelli, pronte a usarli al primo diverbio».

Ferito un ispettore di polizia

A complimentarsi con il comandante della polizia locale e gli agenti in servizio anche l’assessore comunale alla Sicurezza, Jacopo Orlandani. Nella colluttazione un ispettore della polizia locale è anche rimasto ferito a una mano mentre tentava di riportare la calma tra le due persone che si sono affrontate sul marciapiede all’altezza dell’incrocio con via Ercole Rosa. Medicato all’ospedale Bartolomeo Eustachio è stato giudicato guaribile con una prognosi di dieci giorni, ma ieri mattina era regolarmente al lavoro. Ad affrontarsi a coltellate sono stati due marocchini di 30 e 39 anni. Il movente sarebbe uno scherzo non gradito. Entrambi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali e porto abusivo dei coltelli.