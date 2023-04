Magnini e Palmas, a Pesaro (in piazza del Popolo) ci si bacia meglio

Dal primo bacio "clandestino" paparazzato nel 2018, a Milano, a quello pubblico e molto pesarese, dato l'altra sera, direttamente sul bordo della fontana di piazza del Popolo. Filippo Magnini è tornato nella sua città, insieme alla moglie Giorgia Palmas, per le vacanze di Pasqua. «A Pesaro ci si bacia meglio» è stata la battuta di Super Pippo, che nei giorni scorsi era presente alla Maratona di Milano dove il concittadino Massimo Ambrosini è stato testimonial dell'iniziativa Born To Run, per raccogliere fondi per la ricerca sul Diabete 1.

La replica di Giorgia

«A Pesaro ci si bacia meglio? Ma Anche all over the world dai» ha replicato Giorgia Palmas, che Magnini ha sposato con rito civile il 12 maggio 2021 (e il 14 maggio 2022 con rito religioso) e dalla quale ha avuto una figlia, Mia, nata nel 2020.