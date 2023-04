Città d’arte prese d’assalto in un weekend dal tempo ballerino? Le Marche sono pronte con la ricca possibilità dei musei che restano aperti. La Galleria Nazionale delle Marche sarà aperta oggi e domani dalle 8.30 alle 19.15 con chiusura biglietteria alle ore 18.15 A Pesaro Palazzo Mosca sede dei Musei Civici - dove ammirare la Pala del Bellini, capolavoro assoluto del Rinascimento oltre alle raccolte imperdibili di dipinti, ceramiche e arti decorative - e Casa Rossini visitabili con orario 10-13/15.30-18.30. Molto particolari il Museo della Bicicletta di Palazzo Gradari aperto oggi e domani con orario 10-13, 16-19 il Museo Officine Benelli aperto oggi dalle 16 alle 19: nella sede storica della casa moociclistica sono 150 le motociclette in esposizione permanente.

I laboratori



A Jesi sono visitabili oggi e domani Musei Civici di Palazzo Pianetti (10 - 13 / 16 - 19), Museo Federico II Stupor Mundi (10-20), le Sale Museali di Palazzo Bisaccioni (9.30 - 13 / 15.30 - 19.30) e, solo domani, il Museo Diocesano dalle 17 alle 20. Ad Ancona merita sicuramente la visita alla Pinacoteca Podesti in via Pizzecolli, nel cuore del centro storico. La splendida raccolta è visitabile dalle 10 alle 19, oggi e domani, con ultimo ingresso alle 18. Aperture straordinarie, visite guidate, attività per bambini e famiglie sono alcune delle iniziative organizzate da Sistema Museo a Macerata per oggi e domani. Il circuito comprende Palazzo Buonaccorsi e Arena Sferisterio con orario 10-13 e 14.30-18.30. Nel percorso è compresa anche la Torre Civica con orari 10.30, 12, 15, 16 e 17. Altra meta ambita del turismo culturale è Recanati: aperti anche a Pasqua e Pasquetta, con orario 10-13 e 15-18, i musei di Villa Colloredo Mels, dell’Emigrazione, Torre del borgo, museo Beniamino Gigli e della Musica. L’apertura di Casa Leopardi, sia a Pasqua sia a Pasquetta, è invece fissata dalle 9,30 con partenza dell’ultima visita guidata alle 17,30.



Le scienze



Passando a Fermo, aperti il Polo museale di Palazzo dei Priori (10.30/13-15.30-19), la Sala del Mappamondo e la Pinacoteca Civica. Visite guidate alle Cisterne Romane e al Teatro dell’Aquila. Visitabili anche il Polo Scientifico di Palazzo Paccaroni (10.30/13-15.30-18) e il museo archeologico di Torre di Palme (10.30/13-15.30 19). Il tour si chiude ad Ascoli con una tappa intermedia a Cupra Marittima.



La malacologia



Nel capoluogo piceno nelle giornata di Pasqua e Pasquetta saranno aperti la pinacoteca dalle 10 alle 19, il Forte Malatesta dalle 11 alle 19, la galleria d’arte contemporanea Licini e il museo dell’arte ceramica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ugualmente aperti i musei della Cartiera papale oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30 e domani dalle 10 alle 13. Infine a Cupra Marittima da non perdere il Museo Malacologico aperto oggi dalle 15.30 alle 19 e domani (10-12.30 e 15.30-19). La collezione si è arricchita si di una nuova sezione dedicata ai piatti da ostrica in ceramica.