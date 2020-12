Paolo Brosio, l'audio choc della fidanzata Maria Laura De Vitis a Non è la D'Urso: «Sto con lui per arrivare al successo»

Audio choc della fidanzata di Paolo Brosio a Non è la D'Urso: «Sto con lui per arrivare al successo». Maria Laura De Vitis è la giovanissima fidanzata del giornalista finita sotto l'occhio del ciclone. La coppia domenica sera è tornata nuovamente da Barbara D'Urso per difendersi da chi lio accusa di fingere di stare insieme.

Maria Laura De Vitis è una giovanissima modella di 22enne che il pubblico ha imparato a conoscere quando ha svelato di essere la fidanzata di Paolo Brosio mentre lui era nella casa del Grande fratello Vip. La loro storia è proseguita pure fuori dalla casa, ma c'è chi non ci crede e dopo le foto che la paparazzavano insieme ad un altro per le vie di Milano, spunta un audio choc.

A Live non è la D'Urso nella puntata di domenica 6 dicembre Paolo Brosio e Maria Laura De Vitissono tornati da Barbara D'Urso per difendere la loro storia d'amore, dopo le accuse di Diego, un giovane imprenditore che sostiene di aver avuto un flirt con la giovanissima modella. Oltre alle foto di un presunto bacio, già smentito nei giorni scorsi, spunta ora un audio choc in cui Maria Laura direbbe di stare con Brosio solo per visibilità e per arrivare al successo.

Sia Barbaraa d'Urso che gli ospiti in studio hanno avuto modo di ascoltare l'audio, ma la coppia non ha dato l'autorizzazione alla diffusione e Brosio è stato perentorio con la D'Urso: «So tutto non voglio ascoltarlo, non mi interessa»

Ultimo aggiornamento: 10:23

