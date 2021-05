Oprah Winfrey: «Violentata più volte da mio cugino di 19 anni». La conduttrice scoppia in lacrime in tv

Oprah Winfrey ha rivelato di essere stata ripetutamente violentata da un suo cugino di 19 anni. La conduttrice e autrice televisiva è scoppiata in lacrime ricordando il terribile episodio durante le riprese della nuova serie Apple TV + The Me You Can't See, nella quale Oprah ricopre il ruolo di co-produttrice esecutivo e co-creatrice insieme al principe Harry.

“It has given me a broader understanding and a deeper appreciation for every little and big thing that I now have.”

Watch @hodakotb’s full interview with @Oprah about coming to terms with trauma and her highly anticipated documentary series with Prince Harry on mental health. pic.twitter.com/cCgYzo2oEN

— TODAY (@TODAYshow) May 21, 2021