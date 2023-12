Per tutta la vita Oprah Winfrey, la regina della tv americana, è stata bullizzata a causa del suo peso.

Body shaming

«È stato uno sport pubblico prendermi in giro per 25 anni - ha confessato la conduttrice a PEOPLE - Sono stata incolpata e svergognata, e ho incolpato e svergognato me stessa. Non ero arrabbiata. Mi sentivo triste. Mi sentivo ferita. Ho ingoiato la vergogna. Ho accettato che fosse colpa mia. Ma ora non più».