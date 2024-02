Nicole Eggert, l'ex bagnina di Baywatch ha un tumore al seno: «Se non mi fossi rifatta lo avrei scoperto prima»

Nicole Eggert è diventata famosa al pubblico televisivo degli anni '90 con la celebre serie tv sui bagnini, Baywatch, accanto a Pamela Anderson. Dopo vari problemi finanziari, la ex attrice aveva iniziato a fare la gelataia e a dicembre ha scoperto di essere affetta da una forma rara e invasiva di carcinoma, tumore al seno al secondo stadio. Recentemente i medici le hanno dato anche un’altra infausta diagnosi: cancro ai linfonodi.

La confessione

Nicole Eggert ha ricevuto la diagnosi solo a 52 anni e si prenderebbe volentieri «a calci nel sedere per non essermi controllata più spesso». L'ex bagnina di Baywatch ha ammesso che le protesi applicate in giovane età, quando recitava accanto a Pamela Anderson potrebbero aver reso più difficile rilevare eventuali anomalie nel tessuto mammario: «Se non mi fossi rifatta il seno e avessi avuto ancora il mio seno più piccolo e naturale, sono sicura che avrei sentito molto prima quel nodulo. È stato un errore enorme, una decisione stupida, presa quando avevo 18 anni e mi sentivo insicura a causa del costume intero rosso che dovevo indossare per “Baywatch” e che, essendo piatta, non riuscivo a riempire».