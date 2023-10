Natale, Popsophia ad Ancona: ieri nella sala delle Sibille del Chiostro del Bramante a Roma la presentazione

Da anni pone pop e filosofia sullo stesso piano e ora, dopo 12 anni, Popsophia diventa festival nazionale. Lo fa sbarcando ad Ancona dove porterà un'anteprima due eventi prima di Natale (16 e 17 dicembre) e dove tornerà a marzo, in primavera, e poi in estate. E per l'occasione il lancio, alla presenza delle autorità, è avvenuto nel chiostro del Bramante a Roma.



Il festival

Il festival della pop filosofia, che dal 2011 porta nelle Marche filosofi e giornalisti, musicisti e artisti, dà il via a una nuova pagina della sua storia e di quella dell'associazione, la cui direzione artistica è di Lucrezia Ercoli. «Questo luogo ha esordito Ercoli unisce passato e futuro e siamo davvero contenti di partire dalla capitale d'Italia per il nostro nuovo progetto dedicato alla capitale delle Marche, Ancona».

Non si pensi che la filosofia secondo il festival sia quella classica, che si studia aprendo il libro di scuola, perché non è solo quello. «Pensare alla filosofia ha detto la direttrice artistica è come pensare al viandante che porta avanti un viaggio verso il futuro, che non può prescindere dall'avere uno sguardo anche attraverso la tecnologia. E in questo caso la filosofia si unisce al pop». Pop è anche il titolo, o meglio il tema, del festival, anche quest'anno preso da una canzone: "E se domani" è il titolo del brano scritto da Carlo Alberto Rossi e portata al successo da Mina. «In quei puntini ha spiegato Ercoli c'è tutta l'essenza e nell'immagine che abbiamo scelto per quest'anno, presa da un dipinto di Magritte c'è tanta nostalgia. Il brindisi che faremo alla fine dell'anno con la nuvola che ci porta lontano. Saranno due giornate in cui ci misureremo con presente e futuro».

Gli eventi

Nei due eventi prenatalizi ad Ancona alla Mole Vanvitelliana, ci saranno tutti i linguaggi cari a Popsophia. Partendo da "Caro Babbo Natale", sabato 16 dicembre alle ore 21, con le scrittrici Licia Troisi, Giulia Caminito e Giulia Ciarapica: con loro si parlerà di Natale tra arte e filosofia, con le canzoni natalizie interpretate dai musicisti di Popsophia. «Ricreeremo aggiunge Ercoli lo spirito di fratellanza e, dopo Babbo Natale, guarderemo al nuovo anno con "Caro amico ti scrivo"». Chiaramente preso dal verso della canzone di Lucio Dalla, sarà proprio il compianto cantautore bolognese il tema della seconda serata, con Carlo Massarini che racconterà, anche con immagini, la sua conoscenza con lo stesso Dalla. Il festival, che tornerà in primavera e poi in estate, annuncia anche altre sorprese e, tra le novità, una mostra immersiva nel centro storico di Ancona, "Mega la Meta Gallery di Popsophia" e nuove collaborazioni, come la consulenza filosofica con l'associazione Sophratica, la filosofia per i bambini, il festival di filosofia nella Magna Grecia, la cui responsabile era al lancio di Popsophia. «Popsophia per noi è centrale ha commentato l'assessore comunale alla Cultura di Ancona, Anna Maria Bertini per fare di Ancona un capoluogo culturale non legato solo a eventi estemporanei, ma base per il germoglio di nuove opportunità». «Popsophia le ha fatto eco il sindaco Daniele Silvetti incarna lo spirito che per noi ha la cultura, non è fine a sé stessa, ma una grande piattaforma dinamica».