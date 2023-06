Myrta Merlino lascia La7 dopo 12 anni, l'annuncio in diretta a L'Aria che tira: «Oggi per me è l'ultima puntata. È stato un viaggio incredibile. A presto»

Dopo 12 anni Myrta Merlino lascia la sua trasmissione L'Aria che tira. «12 anni di lavoro, un momenti di grande commozione perché oggi per me è l'ultima puntata de L'Aria che Tira». Un addio commosso che lei stessa fa in diretta.

Myrta Merlino lascia la7, l'addio in diretta

«E adesso? Da dove comincio adesso? 12 anni, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo e caspita se cambiamo! Dodici anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l'anno, due ore e mezza tutti i giorni».

«Praticamente - ha proseguito - abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi. Un momento di grande, grande commozione. Oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira… È stato un viaggio incredibile… Grazie di cuore all’editore Urbano Cairo. Grazie al pubblico. E noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto».

Dove andrà?

Oggi quindi è stata l'ultima puntata di Myrta Merlino a La7. Non sappiamo ancora quali sono i prossimi progetti della giornalista, anche se i rumors la vedevano già in Rai.