Incidente per Myrta Merlino, la conduttrice va in onda con il piede fasciato: «Weekend turbolento»

Piccolo incidente per Myrta Merlino. La conduttrice de L'aria che tira ha spiegato sui social di avere avuto un "weekend turbolento" ed è andata in onda con il piede fasciato. Un infortunio arrivato proprio all'inizio della stagione autunnale del programma di attualità di La 7. Ai telespettatori non era sfuggita l'insolita postura in studio, così ha chiarito tutto in tv e sui social.

LEGGI ANCHE

Tale e Quale Show, si parte con Malgioglio in giuria e Alba Parietti che si trasforma in Loredana Bertè

LEGGI ANCHE

Harry compie 37 anni (e conquista la copertina di Time): auguri anche dalla Regina al principe ribelle

Myrta Merlino e l'incidente

«Dopo un weekend a dir poco turbolento eccomi di nuovo in diretta!! Il primo giorno di scuola, il green pass e la situazione attuale delle vaccinazioni e dei contagi. Un lunedì pieno di spunti! PS: vi risparmio la parte sotto della foto con il mio piede infortunato. 😂

Niente tacchi per qualche settimana, ma nulla di preoccupante. Grazie per i tanti messaggi di affetto, come sempre!», ha scritto in un post su Instagram, mentre in studio aveva detto:

«Ho avuto un piccolo incidente sono seduta, ma va tutto benissimo. Resistiamo»

Myrta Merlino e il piede fasciato

Myrta Merlino non ha chiarito la dinamica dell'incidente di cui è stata vittima, ma ha poi pubblicato la foto nelle stories di Instagram. L'infortunio, seppur non grave, costringerà dunque la conduttrice a guidare da seduta l'appuntamento quotidiano con L'aria che tira per le prossime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA