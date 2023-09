Nuova musica per i Palmer Generator. La musica come affare di famiglia, perché il trio jesino è composto da Michele, Mattia e Tommaso Palmieri rispettivamente padre, figlio e zio al basso, alla batteria e alla chitarra. Un legame forte, solido, capace di produrre unità d’intenti e passione comune. Gli jesini sono pronti a far conoscere le canzoni del quarto album “Ventre”, un’immersione nell’estremo delle profondità terrene e cosmiche. L’uscita ufficiale è prevista per il prossimo 15 settembre e sarà in cd e in digitale su tutte le piattaforme streaming ed è una coproduzione tra la band e la Bloody Sound.

L’empatia



«La dinamica di “famiglia” ci permette di avere una maggiore empatia, ci permette di capire al meglio i rapporti tra di noi – spiega il chitarrista Tommaso – tutto questo poi si nota anche a livello compositivo, perché questo rapporto ci trasforma in un vero e proprio corpo unico. C’è però anche la parte del confronto, dove siamo molto diretti. Questo legame ci permette di comprenderci e di costruire un legame musicale ancora più forte». La band si muove su coordinate psychedelic rock prendendo ad esempio il post rock dei June Of ’44, il krautrock dei Cane e dei Neu! e l’attitudine math rock di Shellac e Don Caballero. “Ventre” costituisce la quinta uscita ufficiale della formazione marchigiana dopo gli album “Shapes”, “Discipline”, “Natura” e lo split “PGTGS” coi lodigiani The Great Sounites. “Ventre”, suddiviso in quattro tracce, ed unisce in un’unica formula il loro post-rock incalzante dalle sonorità noise ad aperture psichedeliche di stampo onirico con trame sognanti che diluiscono progressivamente in tappeti psichedelici.



Le prime canzoni



«Stabilire una data di “nascita” delle canzoni di “Ventre” non è facile – spiega ancora Tommaso Palmieri – perché dal punto di vista compositivo non riusciamo a stare fermi e quindi le prime impalcature delle canzoni sono nate nel 2020. Abbiamo un modo di comporre basato sull’improvvisazione, ci muoviamo dentro uno schema e poi ci muoviamo liberamente. Anche adesso c’è già qualcosa di nuovo che bolle in pentola, ma vogliamo portare avanti la promozione di “Ventre” suonando il più possibile». Dopo la data di debutto di sabato 16 settembre, alle 22 al Man Cave Cafè di Jesi, concerto per presentare le canzoni del nuovo disco “Ventre”, già annunciate altre date. Tra quelle già confermate quelle del 23 a Porto San Giorgio (Officina Trenino) e del 30 settembre a Recanati al circolo Arci “La Serra”. «Oltre queste date già ufficiali – Conclude Tommaso Palmieri – ci stiamo concentrando per confermare date tra centro e nord Italia. Nelle Marche ci saranno altre date, ma le confermeremo attraverso i nostri social. Poi stiamo cercando di concludere per dei concerti in Umbria, Roma, Torino e Milano. Confidiamo anche di poter suonare al sud».