Toccare Van Gogh e Magritte al Museo Omero con il progetto Aives

ANCONA - Il 13 ed il 14 ottobre 2020 il Museo Tattile Statale Omero di Ancona ospiterà la sperimentazione del sistema Aives – Arte e Innovazione Visioni Emozioni Sensazioni, progetto di ricerca condotto in partenariato con la T.E.A. sas di Elena Console & C. (project leader), l’IRIFOR, l’Omniarch sas di Mancuso G. & C., lo Studio Rubino srl e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria.

Le opere multisensoriali di Aives sono rivolte a tutti perché offrono la possibilità di conoscere le opere attraverso un approccio multimodale che coinvolge quanti più sensi possibile. Non vedenti e normodotati “vedranno” l’opera attraverso i sensi in un’esperienza interessante e del tutto innovativa. Le sfumature dell’affresco di “Europa sul toro” della Casa di Giasone a Pompei, “La Stanza di Arles” di Vincent Van Gogh e “Il filglio dell’uomo” di Magritte prendono vita grazie ad Aives, al suo messaggio poetico, alla potenza delle immagini amplificata dall’audio, dai profumi e dalle percezioni tattili.

La sessione di test, svoltasi anche presso l’Istituto per Ciechi “Francesco Cavazza” di Bologna e il MANN di Napoli si trasferisce nelle sale della Mole Vanvitelliana di Ancona con una sempre più aggiornata e accessibile modalità di fruizione dell’arte. Il sistema integrato Aives per una fruizione multisensoriale dei dipinti permette tre diverse modalità di accesso ai dipinti: descrizione, emozione e curiosità per un’esperienza d’arte da vivere in completa autonomia.

Prenotazione obbligatoria. Orario di visita 16.00 - 17.00 -18.00. Per prenotare invia un messaggio whattsapp con nome e cognome e fascia oraria preferita al 335 5696985. Le persone con disabilità, che ne necessitano, devono venire con i propri accompagnatori, a cui si richiede un ruolo attivo non potendo l'operatore aiutarlo direttamente.

