Morto il maestro Pippo Caruso, una vita in Rai al fianco di Baudo

Pippo Baudo, al quale è stato legato tutta la vita, si è detto «distrutto per la perdita di un carissimo amico». È morto a 82 anni, che era nato a Belpasso (Catania). Il maestro ha diretto le orchestredi Roma e Milano, l'orchestra sinfonica della Rai e del Festival di Sanremo, quella di Roma e del Lazio e molte altre.Caruso ha legato la sua storia a programmi televisivi di grande successo, condotti dal suo amico e mentore Pippo Baudo, come varie edizioni del Festival di Sanremo, Fantastico, Serata d'onore, Numero Uno, Domenica in e altri ancora. Insieme a Baudo, ha contribuito al lancio di Heather Parisi e Lorella Cuccarini. I funerali saranno celebrati domani, 29 maggio, alle 16, nella chiesa Santa Croce di Passo Corese, frazione del Comune di Fara in Sabina in provincia di Rieti.