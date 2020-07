Morta Olivia de Havilland, star di "Via col vento". Aveva 104 anni

Nuovo lutto nel mondo del cinema: Olivia de Havilland, regina dei film in costume dei film di Hollywood, due Oscar all'attivo, star di "Via col vento", è morta nella sua casa di Parigi. Aveva 104 anni.

Sorella maggiore dell'attrice Joan Fontaine, Olivia de Havilland era nata a Tokyo, ed era una figlia d'arte. Suo padre, Walter Augustus de Havilland, era un avvocato specializzato in brevetti e sua madre , Lilian Augusta Ruse, recitava con lo pseudonimo Lilian Fontaine.

Nel 1947 aveva vinto il suo primo Oscar come attrice protagonista, per "A ciascuno il suo destino"; nel 1950 fece il bis (come attrice non protagonista) per "L'ereditiera". Ma il ruolo che le diede maggiore celebrità è sicuramente il ruolo della stoica Melanie Hamilton Wilkes, nel classico film del 1939 "Via col vento".

