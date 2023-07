Morgan Freeman, malore dopo un'infezione: l'attore salta la promozione a Londra. «Febbre alta e malessere», come sta

Paura per Morgan Freeman. L'attore americano, 86 anni, ha dovuto rinunciare al tour promozionale della serie Special Ops: Lioness con Nicole Kidman e Zoe Saldana per motivi di salute. Il premio Oscar (Million dollar baby), ha avuto la febbre alta e i medici temendo una grave infezione, gli hanno consigliato di non lasciare gli Stati Uniti. A Londra quindi c’erano solo Saldana e Kidman per presentare la serie, un thriller di spionaggio.

Le condizioni di salute

Riguardo alle condizioni di salute di Morgan Freeman, un portavoce ha dichiarato alla redazione del Daily Mail: "Morgan ha la febbre e il suo medico pensava che avesse un'infezione contagiosa, quindi ha annullato il suo viaggio. Ora sta bene". Come è noto, Morgan Freeman combatte anche contro la fibriomialgia.



La nuova serie tv



Il thriller di spionaggio, ambientato nel mondo della CIA, segue la vita della marine Joe (interpretata da Zoe) mentre segue il programma, realmente esistente, The Lioness, al fine di prepararsi alla lotta contro il terrorismo.

La serie è stata scritta da Taylor Sheridan (che ha scritto tra gli altri Sicario, Hell or High Water, I segreti di Wind River e Soldado). Nel cast: Zoe Saldana, Nicole Kidman, Laysla de Oliveira e Michael Kelly. Nel cast anche Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur e Hannah Love Lanier. Il personaggio di Morgan Freeman in "Special Ops: Lioness" è quello del Segretario di Stato americano Edwin Mullins. La serie sarà disponibile dal 23 luglio sulla piattaforma con i primi due episodi, poi saranno rilasciati settimanalmente. Il finale di stagione è previsto per il 3 settembre