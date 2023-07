MONTEGIORGIO - Fanno cantare e ballare da decenni, il loro ritmo è coinvolgente, le canzoni facili da ricordare: i Ricchi e Poveri saranno questa sera, a partire dalle ore 21, in piazza Stazione a Montegiorgio, per il penultimo appuntamento dello Square music festival.



Il ritorno



Tra i gruppi più amati della scena musicale italiana, i Ricchi e Poveri si apprestano a tornare nelle Marche per una serata carica di emozioni e divertimento. «Siamo felici – commenta Angelo Sotgiu – di tornare a cantare nelle Marche, e siamo contenti di incontrare il pubblico di Montegiorgio. Il concerto sarà una grande festa». Un grande tuffo nel passato, nell’album dei ricordi, per chi li segue da quando sono nati, o un momento emozionante per chi magari li ha conosciuti in momento successivo o li ascolta da poco. «Vogliamo portare – commenta Angela Bramati – positività e allegria al pubblico in piazza. Le nostre canzoni attraversano tutte le generazioni, ci aspettiamo che il pubblico si diverta a cantarle insieme a noi».

La gente non mancherà di cantare insieme a loro, impossibile non lasciarsi trasportare dal ritmo dei loro brani. Anche se sono sulla scena musicale da decenni, non sono paghi, al contrario. «Noi – commenta Angelo Sotgiu – ci divertiamo a salire sul palco, esattamente come quando eravamo agli inizi, abbiamo lo stesso entusiasmo». Gli fa eco Angela: «La passione per la musica, il nostro lavoro, e l’amore del pubblico sono la nostra energia vitale». Del resto se non fosse così, i Ricchi e Poveri non avrebbero lasciato l’impronta pesante che hanno, di fatto, impresso nella scena del pop italiano, vendendo milioni e milioni di dischi in questi lunghi anni di carriera.



La storia



Il loro repertorio è lungo e in scaletta sono previsti i maggiori successi. «Sono tanti – commentano Angela e Angelo – i brani che non possono mancare ai nostri concerti. Sicuramente non mancheranno “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria”, “Come vorrei” e “La prima cosa bella”, “Voulez vous danser” e poi? Indovinate? Beh, aspettiamo un pubblico numeroso al concerto per scoprire insieme cosa non può mancare». Forse canteranno anche “Se m’innamoro”, un altro dei loro grandi successi che nel 1985 gli è valsa la vittoria al festival di Sanremo e che 38 anni dopo è ancora uno tra i loro brani più ascoltati.

I Ricchi e Poveri si sono formati a Genova nel 1967 e all’inizio erano un quartetto polifonico formato dalle voci femminili di Angela Brambati e Marina Occhiena, e dalle voci maschili di Franco Gatti e Angelo Sotgiu. Occhiena lascia il gruppo nel 1981, per intraprendere la carriera solista, mentre Gatti, scomparso nell’ottobre 2022, aveva lasciato il gruppo nel 2016. Nel 2020 una “ReuniON” della formazione originaria, realizzata dal manager Daniele Mancuso, per celebrare i 50 di “La prima cosa bella” e della prima partecipazione a Sanremo. Oggi i Ricchi e Poveri sono Angelo Sotgiu e Angela Brambati.