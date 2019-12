Grande apertura al Teatro Alaleona con Cirillo e “La scuola delle mogli”

MONTEGIORGIO - Oggi, lunedì 2 dicembre grande apertura di stagione al Teatro Alaleona di Montegiorgio

con “La scuola delle mogli” che vede Arturo Cirillo protagonista e regista del capolavoro di Moliere in una fortunatissima versione prodotta da Marche Teatro. Sul palco con Cirillo troviamo Valentina Picello,

Rosario Giglio, Marta Pizzigallo, Giacomo Vigentini. Le scene sono di Dario Gessati, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Camilla Piccioni, le musiche di Francesco De Melis

La rassegna che si apre è contraddistinta da un'indagine su testi della drammaturgia mondiale. Anche per questa apertura il pubblico entrerà in contatto con la grande qualità delle proposte programmate e contraddistinte dal leit-motiv Esperienze scelto per identificare un importante momento culturale del territorio fermano. La campagna abbonamenti si è chiusa ancora una volta con il record storico di sottroscrizione tessere, segnale di grande consenso che la comunità tributa al grande impegno e cura profusi dal Comune. Il valore del progetto artistico è possibile grazie alla sinergia fra enti ed istituzioni pubbliche ed aziende votati a questo "mecenatismo" contemporaneo.