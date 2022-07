MONTEFABBRI - Per quattro giorni l’incantevole borgo di Montefabbri, sulle colline di Pesaro e Urbino si animerà di concerti, artisti di strada, spettacoli di teatro, nuovo circo, stand-up comedy, djset, spettacoli di fuoco e tanto altro, con artisti provenienti da tutto il mondo.

Da giovedì 14 a domenica 17 luglio torna Fiesta Globàl in uno dei borghi più belli d’Italia: nelle vie e nelle piazzette si alterneranno tantissimi artisti, 10 saranno le aree spettacolo e 100 le repliche delle performance. Una diciottesima edizione ricca di note, colori e sapori di culture lontane, che creano una piccola-grande finestra sul mondo attraverso i vari linguaggi artistici e le creative espressioni performative.

Le installazioni



Le installazioni principali dell’edizione 2022 saranno a cura di Lupan (artista da “Mutonia”) e per tutti i quattro giorni si potrà visitare anche una mostra di fotografia e disegno a cura di Cesare Andreano. I laboratori e l’area bimbi saranno organizzati dall’Ass. “Teatro delle Isole” in collaborazione con l’Associazione “Passepartout”. A colorare il lungomura ci sarà il mercatino d’artigianato e a soddisfare i palati di tutti ci penseranno i food trucks dello “Street Food Park”. «C’è tanta soddisfazione ed entusiasmo perché non è stato per niente facile rimettere in moto la macchina organizzativa. – spiega Alessandro Mengarelli, uno degli storici organizzatori – Il festival è molto strutturato, c’è un grande lavoro dietro. Abbiamo riattivato tante collaborazioni e ci sono anche diverse novità per questa 18° edizione! Location rinnovate, location segrete, come quella che ospiterà l’attesissimo secret concert di Omar, il pianista sul maggiolone, sabato e domenica».

Gli artisti

Tra gli artisti di punta del festival di Montefabbri merita una menzione particolare Sandro Joyeux, di mamma francese e papà italiano, perché oltre ad essere un ottimo artista che ha suonato in tutto il mondo e fa della muticulturalità il suo marchio musicale, è anche molto impegnato socialmente e sposa diverse battaglie per i diritti umani. Joyeux si esibirà venerdì 15 a chiudere la serata nel palco principale. Un’altra band molto interessante è quella dei Comaneci, il trio emiliano nato nel 2005 che vanta un’intensa esperienza live, anche all’estero. I Comaneci suoneranno il loro dream pop giovedì 14, nella prima serata del festival. Sarà divertentissimo seguire gli spettacoli del riminese Alessandro Ciacci, un “essere umano. Prestato al teatro, prestato alla scrittura, prestato alla comicità. Nessuno l’ha mai rivoluto indietro”, come si autodefinisce il comico, considerato tra i venti stand up comedian italiani più divertenti, secondo “Style Magazine”, che si esibirà a Montefabbri venerdì 15 e domenica 17.



La combinazione



Torneranno a stupire, dopo la bellissima esperienza del 2021, i fratelli Yahiro del gruppo Munedaiko con la pratica millenaria dei tamburi giapponesi, l’arte del Taiko, straordinaria combinazione di corpi in movimento e di armonia del pensiero. Tutte le info e il programma si possono consultare sul sito del festival www.fiestaglobal.it