Masterchef, lo chef Giorgio Locatelli infortunato (e ricoverato): ci sarà nella nuova edizione del programma?

Lo chef Giorgio Locatelli si è infortunato nella sua amata Londra, dove lavora e vive da anni. Non si conosce la dinamica dell'incidente ma un indizio proviene dal giudice di Masterchef. Sul suo profilo Instagram è possibile vedere un post con una foto che non lasci dubbi al caso: la gamba destra di Locatelli presenta una vistosa fasciatura. Ma alcuni utenti non escludono che ci sia anche un gesso che blocca la sua caviglia destra. Lo chef si troverebbe a Camden Town, un quartiere londinese. Nella città inglese lo chef lavora nel suo ristorante «Locanda Locatelli»: che si sia infortunato proprio lì?.Masterchef cambia giudice?

Nel post di Instagram la didascalia è: «Ok done, now rest and hope». Lo chef fa sapere ai suoi utenti che si è curato e che ora ha bisogno di riposo e di "speranza". Molti gli utenti che però si sono chiesti se lo chef sarà presente nella nuova edizione di Masterchef o se la produzione sta già cercando qualcuno per sostituirlo.



Adesso che l’estate si è ufficialmente conclusa, per i fan del programma di MasterChef comincia il conto alla rovescia in attesa della messa in onda del cooking show, giutno alla sua tredicesima edizione. Piccolo spoiler: le puntate sono state già registrate durante la stagione estiva con tanto di trasferte in giro per l’Italia. Quindi, a meno di soprese, il 14 dicembre, durante la prima puntata, vedremo chef Locatelli.