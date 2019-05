Marco Mengoni effetti speciali e ingresso libero il 21 luglio sul Monte Cucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Solo a pensare allo scenario già vengono i brividi. Sarà uno spettacolo vero, totale. Dopo le cinque trionfali anteprime in Europa e le quattro repliche al Forum di Milano, il viaggio estivo di Marco Mengoni, prodotto da Live Nation, sarà un’esperienza molto particolare per tutto il suo pubblico.Per l’estate 2019, infatti, Marco ha scelto cinque location inedite tra natura, arte e bellezza: tra queste, dove figurano anche un teatro en plein air nel cuore della Sicilia e il Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma), vi sarà anche il Monte Cucco, capitale italiana di volo libero, in un contesto di straordinaria bellezza. L’appuntamento, il prossimo 21 luglio ad ingresso libero, si inserisce nella rassegna Suoni Controvento, speciale manifestazione realizzata dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, realizzata in collaborazione con Legambiente, per un concerto plastic free e con un allestimento a zero impatto ambientale. Il concerto sarà prodotto in perfetto stile SCV di giorno, senza palchi né strutture.