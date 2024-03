ASCOLI Sarebbero ancora circa 500, rispetto allo scorso anno, i residenti di centro storico e Campo Parignano che non hanno rinnovato entro i termini, scaduti sabato scorso, 16 marzo, i permessi per il transito nelle zone a traffico limitato e la sosta negli stalli gialli e quelli misti. Rischiando, quindi, di essere sanzionati da ora per il transito attraverso varchi elettronici o la sosta in Ztl e sui posti per gli autorizzati. Circa il 10%, dunque, non ha risposto all’appello rispetto ad un numero complessivo di circa 5mila permessi attivati o rinnovati per il 2023. Questo nonostante l’Arengo abbia già concesso una doppia proroga: oltre quella ormai abituale per allungare la validità dei permessi 2023 fino allo scorso 29 febbraio, infatti, si è deciso di concedere altri 15 giorni di tempo a fronte proprio di operazioni di rinnovo a rilento per moltissimi cittadini. Ma nonostante lo slittamento dei termini addirittura a metà marzo, ancora in tanti non hanno rinnovato. E già in questa fase post scadenza dei permessi sono già scattate le prime multe nei confronti di alcuni che, in alcune zone miste, stanno continuando a parcheggiare col permesso scaduto. Tante potrebbero essere le motivazioni alla base del dato in decremento delle autorizzazioni richieste o rinnovate: dal cambio di residenza di qualcuno o magari anche per l’avvio di lavori per il sisma sull’abitazione in centro o alla rinuncia al permesso a difficoltà di trovare posti liberi e altro ancora. Fatto sta adesso, dopo aver concesso 2 mesi e mezzo di proroga, l’Arengo ora ha dovuto sbloccare controlli e sanzioni per chi non ha rinnovato anche per correttezza nei confronti di chi lo ha fatto e degli altri automobilisti e cittadini.

Le zone protette dai varchi elettronici

Chi non si fosse reso conto della scadenza dei permessi dovrà prestare la massima attenzione a transitare nelle zone protette dai varchi elettronici perché incorrerà in una sanzione automatica (attraverso la banca dati degli autorizzati) per ogni volta che entrerà in quelle Ztl. Nel frattempo, secondo quanto segnato da alcuni residenti nella zona di Porta Romana, da almeno un paio di mesi non funziona il parcometro per gli stalli che si affacciano su piazza di Cecco, davanti al bar. Risulta, dalle segnalazioni, impossibile pagare il ticket e quindi anche quel parcheggio viene di fatto utilizzato gratis e a qualsiasi ora da chiunque, penalizzando quindi anche i residenti che pagano il permesso per quegli stalli a zona mista ma non riescono a trovare posto. Una situazione per la quale gli ausiliari della Saba, tra l’altro, non possono intervenire per controllare e sanzionare, non essendo in funzione il parcometro. Altro parcometro non funzionante in questi giorni viene segnalato in via Angelini.