"Marche in vetrina", premiata tra le eccellenze regionali la stilista treiese Federica Bellesi

CASTELRAIMONDO- Serata di premi e riconoscimenti nella dodicesima edizione di "Marche in Vetrina", l'evento che accende l'estate di Castelraimondo e che raccoglie il meglio di tutta la regione. Sul palco anche la giovane stilista treiese Federica Bellesi ormai una certezza del panorama nazionale.

«Vesto le donne di bellezza»

La Bellesi, accompagnata dal marito Mattia, dalla social media manager Possanzini e da alcuni amici, ha posato per selfie e foto con i presenti. Compresi gli ospiti Romita, Sabrina Salerno e Massimo Giletti: «Mi piace vestire le donne di sogni e bellezza e mi piace fa conoscere in tutto il mondo il valore dell’alta sartoria Made in Italy e soprattutto Made in Marche. È stata una grande emozione essere presente. Questo premio è la conferma ancora una volta che chi lavoro di cuore, arriva al cuore».