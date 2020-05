Mt Spazio On Line, l'appuntamento è con "Border Tales" di Silvestrini

ANCONA - Dopo il successo dei Consulti Poetici Marche Teatro mette in cantiere un’altra iniziativa. Parte Mt Spazio On Line/ Appuntamento con il Teatro. «Vogliamo condividere con gli spettatori la visione in rete di alcuni spettacoli - ha dichiarato il direttore di Marche Teatro Velia Papa - per un tempo effimero, come avviene in teatro. Saranno visibili per una o più serate e poi scompariranno per restare impressi solo nella nostra memoria. Solo in alcuni casi resteranno visibili per un tempo più lungo. Il teatro è accadimento dal vivo e, se si traduce in immagini video, diventa inevitabilmente qualcos’altro: il più delle volte documento in altre, più rare, cinema. Gli appuntamenti saranno introdotti da uno speciale messaggio video, da parte degli artisti, dedicato al nostro pubblico».



Tra gli appuntamenti ci saranno spettacoli già presentati dal vivo nei nostri spazi o novità inedite. Non un archivio di registrazioni video più o meno accurate, quindi, ma un vero e proprio appuntamento con il teatro, da segnare in agenda e da non perdere.

Il primo appuntamento è per giovedì 7 maggio alle ore 20 con "Border Tales" di Luca Silvestrini. Lo spettacolo sarà visibile gratuitamente dal 7 maggio alle ore 20 fino all’8 maggio alla stessa ora. Entrando nel sito www.marcheteatro.it alla pagina Mt Spazio On Line sarà possibile ascoltare il messaggio video di Luca Silvestrini prima di collegarsi al sito https://www.theplace.org.uk/place-online-protein.



In "Border Tales" la straordinaria compagnia inglese Protein diretta da Luca Silvestrini guarda alla realtà britannica post-Brexit attraverso gli occhi di un cast internazionale e multiculturale che, con ironia e sguardo satirico, affronta il pensiero stereotipato, insito nella collettività, del migrante-outsider in contrapposizione al cittadino-bigotto. Lo spettacolo Border Tales è stato ospitato al Teatro delle Muse il 24 novembre 2017. Luca Silvestrini nato a Jesi vive da più di venticinque anni a Londra dove ha fondato e dirige con successo i Protein. Quest’anno la Compagnia compie 21 anni. MT ha prodotto nel 2018 di Luca Silvestrini, con grande successo, la versione italiana dello spettacolo FOOD Può contenere tracce di … e ad ottobre 2020 speriamo possa tornare alle Muse con lo spettacolo "The Little Prince_ Il Piccolo Principe". Info su www.marcheteatro.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA