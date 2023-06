Primo fine settimana di giugno che coincide anche con il ponte regalato dalla Festa della Repubblica, e che quindi promette faville per il popolo del by night marchigiano. Dopo l’inaugurazione ufficiale dello scorso weekend lo Shada di Civitanova Marche torna stasera con Estate a 2000 e un altro doppio appuntamento di qualità. A cena infatti arriva Matteo Borghi, vero e proprio mattatore delle cene spettacolo live, ormai di casa in quel di Civitanova. Dopocena invece nell’area club special guest Cristian Marchi, punto di riferimento della scena house europea ed italiana da circa vent’anni. Domani special guest in consolle Manuelito Hell Raton,dj, rapper, produttore.



Gli anni Settanta



Al Casacon di Sirolo, food - music – retreat, la nuova perla della riviera nata sulle ceneri del mito Conchiglia Verde. Stasera i Dik Dik in concerto. Band italiana leggendaria degli anni ‘60 e ‘70, scalò le classifiche con Sognando California a metà degli anni ’60 ha occupato una pagina importante della storia della musica italiana. Hanno scritto per loro Battisti, Mogol e Giorgio Faletti. After Dinner dj set Davide Domenella. Sia domani che domenica Sunset Dj set e live music per il dinner. Domani sera inaugurazione anche per il Le Gall di Porto San Giorgio. Il locale del patron Angelini si spalanca all’estate e lo fa subito con uno special guest, dj Andrea Damante, produttore di singoli pop come “Follow My Pump”, “Freeze”, “Forever” e l’ultima hit “Think About”. Sempre domani alla Baia Imperiale di Gabicce Mare apertura dell’estate 2023 con 5 generi musicali e 3 sale aperte per ballare fino all’alba.



La notte brasiliana



Al Miù Discodinner di Marotta stasera Miutropoly. Main room Latin Power reggaeton, trap, dance, hit, commercial. Al Ristorante Madeira di Civitanova Marche stasera “Italia Te Quero”, evento firmato Eventi Divertenti. Una notte italiana unica nel cuore del Brasile. Churrasco brasiliano, musica, spettacolo, animazione italiana. Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto stasera Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani “Never Stop Dreaming” Performance dj Gorilla, Mat dj. Domani al Jonathan San Benedetto del Tronto cena spettacolo e dopocena con due ambienti musicali: area commerciale e area reggaeton. Ancora a San Benedetto del Tronto al Kontiki Club and Restaurant stasera inaugurazione serale stagione estiva 2023. Dj: Jacopo Ciarmela. Sempre a San Benedetto del Tronto domani al Geko “Riciclati”, inaugurazione dell’estate 2023. Due ambienti musicali. Geko area: musica commerciale e reggaeton. Op:um area: musica techno e house. Domani al Moyto Beach Porto Sant’Elpidio Apertura del sabato. Sala uno latino dj Pier, Latin Style, New Generation Dance, Ritmo Nuevo, Cris Dance. Sala Due Back To The 90-2000, cena spettacolo live performance e dj set Giorgio Strada e Bonvi.