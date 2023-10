Amanda Lear: «Ho detto di no ai Maneskin, ecco perché. Volevo essere pagata ma si sono offesi»

Un "no" diretto ai Maneskin. Tuttavia, a quanto pare, il rifiuto di Amanda Lear è stato del tutto involontario. Infatti, la soubrette, nelle ultime ore, ha infatto voluto chiarire un fraintendimento che si è creato durante Sanremo quando la band ha invitato Lear ad esibirsi con loro. La soubrette francese ha svelato l'aneddoto durante un'intervista. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Amanda Lear

«Vengo poco in Italia. Io vivo in Francia, non sapevo chi fossero. Adesso sono famosi ma tre anni fa all'estero no - ha raccontato Amanda Lear in un'intervista a Splendida Cornice su Rai3.

La cover a Sanremo

Dunque quando mi hanno chiamato ho detto "vabbè ma quanto mi pagate?". Loro si sono offesi "ma quale pagare, siamo un gruppo famosissimo". E io ho detto "ok ma io sono a Parigi e devo prendere un aereo e venire in Italia da voi a Sanremo e truccarmi". E insomma la cosa non si è fatta però mi dispiace».

Durante il Festival di Sanremo i Maneskin hanno conquistato il pubblico quando hanno cantato la cover "Amandoti" insieme a Manuel Agnelli. Tuttavia, stando a quanto riferisce Amanda Lear, prima di scegliere Manuel Agnelli per le cover, la band lo aveva poposto a lei.