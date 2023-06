Amanda Lear a Verissmo sulla morte del marito: «Dopo l'incendio ho fatto brutti pensieri, ma non credo nel suicidio»

Amanda Lear ospite a Verissimo. La cantante-attrice ha raccontato lo choc avuto per la morte del marito Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle: «Dopo l'incendio in cui ho perso mio mairto e la mia casa, ho fatto pensieri brutti. Non l'ho salutato: ero al lavoro. Ti sembra che la tua vita si ferma così, di botto. Non ero preparata e dovevo continuare a lavorare. Volevo solo piangere. Mi sono stati vicini gli amici, hanno capito il momento. Il suicidio è una rinuncia totale e io non sono così».

Come è morto il marito di Amanda Lear

Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, marito di Amanda Lear, è morto nel dicembre del 2000 a causa di un incendio scoppiato nella sua villa nei pressi di Arles, in Francia.

I due erano innamoratissimi e per più di venti anni sono stati insieme. L’incendio, scoppiato improvvisamente nella villa dove l’uomo si trovava, non gli ha dato scampo. Il corpo dell’uomo fu ritrovato senza vita all’interno della sua villa al centro di Saint-Etienne-du-Gres.



L’attrice e il produttore musicale sono rimasti insieme per più di vent’anni, fino alla scomparsa improvvisa dell’uomo a causa dell’incendio scoppiato nella sua abitazione in Francia. Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle e Amanda Lear si sono sposati il 13 marzo 1979 a Las Vegas. Tra loro è stato un colpo di fulmine.

«Ho avuto una storia con un ragazzo italiano, Manuel.

Poi ho avuto altri compagni ma amo essere solitaria. L'importante è avere una vita sociale