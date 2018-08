Al Mamamia in esclusiva la star più discussa dell’anno: Young Signorino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Young Signorino, volente o nolente, può essere annoverato fra gli artisti rivelazione dell’ultimo anno. E il perché è presto detto: ha fatto parlare di sé ovunque, in radio, tv, sul web e anche nei cosiddetti “salotti buoni” dove solitamente cantanti del genere non riescono mai ad accomodarsi.Il perché di tutto questo se lo sono chiesti in tanti, magari anche storcendo il naso ma allo stesso tempo non riuscendo a smettere di canticchiare la canzone che lo ha reso celebre: “Mmh ha ha ha”.Artista odiato? Non si direbbe viste le 21 milioni di visualizzazioni su YouTube e altri milioni sulle altre piattaforme streaming. E ilMamamia si è ovviamente accaparrato l’artista in esclusiva assoluta regionale, perché il club più underground delle Marche non conosce confini musicali e anticipa le tendenze ormai da due decenni.Sabato 18 agosto, quindi, imperdibile live di Young Signorino, un ragazzo che deve il suo successo alla sua stravaganza e originalità… Per questo i critici musicali sono sicuri che dietro il personaggio ci sia in realtà qualcosa di più grande e articolato.