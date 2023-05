Tananai a favore dell'Emilia Romagna: il concerto del 24 giugno al Mamamia posticipato al 22 luglio

SENIGALLIA– Il concerto di Tananai al Mamamia di Senigallia, previsto il 24 giugno, è stato posticipato al 22 luglio per permettere all’artista di dare il suo supporto a sostegno delle popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sulla Romagna, e partecipare all’evento benefico “Italia Loves Romagna”.

I biglietti

I biglietti acquistati per il concerto del 24 giugno restano validi per la nuova data, l’eventuale rimborso è possibile al circuito d’acquisto entro il 28 giugno. I biglietti per il concerto del 22 luglio sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ciaotickets www.ciaotickets.com e Vivaticket www.vivaticket.it