Luca Zingaretti investito a Roma mentre era in scooter: paura per Montalbano, sta bene

Luca Zingaretti è stato vittima di un lieve incidente stradale oggi a Roma. Il popolare Montalbano, recordman di ascolti su Rai1, è stato investito da un'auto nella centrale via Cola di Rienzo. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Zingaretti è stato catapultato a terra dopo l'impatto con lo scooter che ha subito gravi danni. L'attore, in discrete condizioni, non è stato portato in ospedale ed è rientrato presso la sua abitazione in taxi. Il guidatore che lo ha investito si è fermato a prestare soccorso.

Ultimo aggiornamento: 15:37

