Levante annulla il concerto a Firenze per lutto: «Non posso salire sul palco con questo dolore»

Levante ha annullato il concerto di Firenze, previsto per questa sera, lunedì 18 marzo, per la morte improvvisa di un suo collaboratore. Lo ha annunciato questa mattina tramite una triste storia sul proprio profilo Instagram. La cantautrice siciliana si sarebbe dovuta esibire al Teatro Verdi di Firenze con il suo tour Opera Futura Live nei Teatri. Levante ha fatto sapere che il concerto è rimandato a sabato 27 aprile prossimo.

La storia Instagram di Levante

Levante ha pubblicato una storia Instagram con uno sfondo nero in cui ha scritto: «Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo, per riabbracciarmi a Firenze. Vi chiedo perdono, non posso salire sul palco oggi. Non davanti a questo dolore che la mia famiglia d'arte sta sentendo. Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e sentiamo il bisogno, almeno per oggi, di rimanere in silenzio. Se n'è andato un grandissimo professionista, persona dal cuore grande. Ci mancherà per sempre».

Il comunicato

Anche Vivo Concerti ha espresso la propria vicinanza a Levante e con un comunicato su Instagram ha fatto sapere: «Vivo Concerti comunica che la data di questa sera del tour Opera Futura Live nei Teatri prevista al Teatro Verdi di Firenze è rimandata a sabato 27 aprile 2024, a causa dell’improvvisa scomparsa di un membro dello staff tecnico.

Vivo Concerti, Levante, il Management, la Band e tutta la squadra sono vicini alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano».