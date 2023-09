Letizia Petris, da Coriano al Grande Fratello. Chi è la non famosa che fa la fotografa. Il suo passato ricorda Andrea Delogu

Si chiama Letizia Petris, ha 24 anni, fa la fotografa ed è nata a Cesena ma risede a Coriano, terra dell'indimenticato Sic. È lei una delle nuove nip, non important person, nel senso di non famose, della nuova edizione del Grande Fratello iniziata ieri sera su Canale 5.

Cresciuta nella Comunità di San Patrignano

Da quest'anno, insieme ai personaggi famosi, ci sono infatti anche i non famosi. «Abito in campagna e lavoro in un locale bellissimo sulla spiaggia, faccio la fotografa .

ha raccontato - La mia vita è una serie tv, papà e mamma quando erano adolescenti prima della mia nascita erano due tossicodipendenti, sono entrati in comunità a San Patrignano ed è nato un folle amore dal quale sono nata io». Una storia molto simile, per certi versi, a quella di Andrea Delogu. «Fino a 15 anni sono stata sempre in comunità, non sono quasi mai uscita di casa, ho poi frequentato l’università. Un giorno mia mamma mi ha chiamata dicendo che papà non stava bene e aveva la febbre alta, papà non è mai uscito dal pronto soccorso. Mi mancano i suoi abbracci, lui mi ha insegnato di non mollare mai e di guardare il lato bello della medaglia. Sono una ragazza estroversa, sono permalosa, il Grande Fratello avrà un bel peperino».