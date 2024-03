Lady Gaga, il suo brand di make-up vegano arriva in Italia: «Con il trucco cerco la mia identità e mi prendo cura di me stessa»

Dopo tanti anni di attesa, il brand di cosmetici vegan e cruelty free di Lady Gaga è finalmente arrivato in Italia. Lanciato nel 2019, "Haus Laboratories" (questo il nome del marchio) è diventato subito virale sui social ed è stato subito un successo di vendite oltreoceano. E a partire da oggi, martedì 26 anni, è arrivato nel nostro Paese e in altri 12 Paesi europei nei negozi Sephora.

Si tratta di un brand vegano e "clean", ovvero realizzato con formule trasparenti e dagli ingredienti di provata non tossicità. E la cantante pluripremiata, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha confessato di aver passato diverse ore in laboratorio con i propri collaboratori per realizzare i prodotti. Questi, infatti, sono trucchi ai quali sono stati inseriti anche i principi attivi di skincare e alcuni sono stati premiati proprio per questa formula: sono il fondotinta "Triclone Skin Tech Foundation" e il correttore "Triclone Skin Tech Concealer", che contengono arnica fermentata.

Lady Gaga in laboratorio

«Quando ho iniziato a lavorare nell'industria cosmetica con l'idea di fondare un brand tutto mio - ha dichiarato Lady Gaga, nome d'arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta - ho notato che c'era una vera e propria incapacità di innovare, soprattutto quando si trattava di colore nel make-up. È stato, ed è tutt'oggi, estremamente difficile creare formule che abbiano una spinta artistica in prodotti che siano 'clean' e non tossici per la pelle».

La regina della musica, poi, ha voluto sottolineare come fossero stati realizzati i cosmetici: «Il nostro obiettivo era quello di creare delle formule che avessero dei veri benefici per la pelle, vera efficacia.

La popstar si racconta

Per esempio, per il nostro fondotinta, abbiamo lavorato in laboratorio per fermentare l'arnica e renderla più potente dell'arnica normale dell'860%. Grazie a questo abbiamo un fondotinta che si può indossare per tutto il tempo che si vuole e che migliora visibilmente i problemi di arrossamento della pelle».

Nel corso dell'intervista, la cantante ha raccontato il motivo per cui si è avvicinata al mondo del make-up. «Quando ho iniziato a truccarmi indossavo tutto ciò su cui riuscivo a mettere le mani, tutto ciò che potevo prendere dal cassetto di mia madre e quello che potevo permettermi. Mi sono innamorata presto del fondotinta. È stato il mio primo amore, forse perché fornisce istantaneamente una seconda pelle e può esaltare la tua bellezza naturale. Ma ho sempre visto il trucco come una forma di espressione di sé e quando avevo circa 17 anni ho iniziato a sperimentare».

E ancora: «Ero davvero entusiasta di esprimere chi ero anche con il make-up. Era un modo per creare una nuova me, per capire la mia identità. Era un modo per sentirmi sicura di me come non avevo mai provato prima. Crescendo ho lottato con molte insicurezze e il trucco mi ha aiutato a sentirmi davvero potente. Credo - sostiene Lady Germanotta - che il trucco sia il modo in cui ci prendiamo cura di noi stesse».