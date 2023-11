Laboratorio di teatro sui trampoli per adolescenti a Cagli con il Progetto Franz: l'ora del te con il cappellaio matto e Alice"

CAGLI - Sabato 11 novembre, alle ore 12, nella scuola secondaria Tocci di Cagli, l'associazione PeCAdo (Peglio Centro Adolescenti) in collaborazione con la Fondazione Nuova Specie ETS (Ente di formazione riconosciuto dal portale SOFIA del Ministero dell'istruzione e del merito) presenta il "Progetto FRANZ: l'ora del "te" con il Cappellaio matto e Alice", laboratorio di teatro sui trampoli ispirato ad "Alice nel paese delle meraviglie".

Da cinque regione



In tale occasione sfileranno una quindicina di trampolieri adolescenti e preadolescenti, dell'associazione PeCAdo, provenienti da varie regioni d'Italia: Marche, Veneto, Romagna, Puglia e Basilicata per dare vita ad un suggestivo ed emozionante spaccato di Alice nel paese delle meraviglie.

Il progetto



Il Progetto FRANZ (Fetogenetica Ricerca Artistica Nuova Zoe) avrà cadenza settimanale e durerà fino a febbraio; sarà aperto ad alunni, insegnanti e genitori per creare nuovi contesti relazionali capaci di coinvolgere adolescenti e adulti al di fuori dei ruoli.

Infatti, in un mondo liquido come quello di oggi, senza punti di riferimento e dominato dal virtuale, gli adolescenti non riescono più a trovare contesti adatti ad esprimere le proprie emozioni, la propria specificità e a strutturare la propria identità. Tale progetto si propone di creare nuovi contesti di crescita nei quali adolescenti e adulti possano ascoltarsi, raccontarsi, intrecciare ed esprimere le proprie emozioni e creatività.

Il progetto si concluderà con una sfilata dei Trampolieri in erba del Progetto FRANZ al carnevale di Cagli, domenica 10 febbraio 2024.