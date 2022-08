«Al Jova Beach Party suonano artisti, band e dj fotonici. Si viaggia nella musica anche a Fermo, sentirete cose belle da tutto il mondo, la musica è un mare senza confini». Il pensiero è di Jovanotti, che stavolta non ha fatto una diretta, ma ha postato due stories musicali. Cresce l’attesa, e la curiosità per l’ospite che l’artista ha annunciato «a sorpresa durante il mio dj set serale».

APPROFONDIMENTI CON IL SOLSTIZIO Jovanotti 'Sensibile all'Estate'



È qui la festa



Sulla spiaggia di Lido di Fermo è approdato dunque il grande veliero del Jova Beach party che prima delle date fermane di oggi e di domani, in giro per l’Italia ha già conquistato più o meno 300mila persone. Gli appuntamenti sono il numero 11 e il numero 12, nelle cui date sono attesi 30mila spettatori divisi su due giornate, in cui Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, è pronto a emozionare e far ballare e divertire a suon di musica. Anche la sua, che eseguirà accompagnato dalla band composta da musicisti eccezionali. Ci saranno Saturnino (Celani, di origini ascolane) al suo fianco da oltre 30 anni, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santarnecchi, Leo di Angilla, Davide Rossi e Kalifa Kone. Tutto inizierà intorno alle 14,30, quando apriranno le porte, o i cancelli se si preferisce, e il pubblico sarà accolto dal padrone di casa, Jovanotti. Non uno ma ben tre palchi animeranno la festa fino a tarda sera, con la musica live che inizierà dallo Sbam stage, e proseguirà al Kontiki e poi sul Main Stage. Musica live no stop, con il concerto di Jovanotti che inizierà intorno alle 20. Intorno a quell’ora si conoscerà anche il nome del super ospite, che alcuni giorni fa Jovanotti ha detto essere «una sorpresa grandissima». Impossibile sapere il nome, si saprà solo durante il concerto. Si potrebbero fare ipotesi, sono 160 gli ospiti nazionali e internazionali che hanno confermato il proprio desiderio e la disponibilità a prendere parte alla grande festa. Finora tra i grandi nomi, ci sono stati Max Pezzali, Biagio Antonacci, Fedez, Raf e in più di un appuntamento s’è visto Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro, giunto terzo all’ultimo festival di Sanremo, ieri ha postato una foto mentre era in acqua a fare un bagno sulla riviera romagnola.



La scaletta



Difficile sapere quali siano i brani suoi che Jovanotti suonerà sul palco durante la sera. Ci sono brani cult, come “Una tribù che balla”, che ben si adattano allo spirito della grande festa sulla spiaggia. Non considerate il Jova Beach un concertone, però, perché insieme alla musica si animerà sin da subito il villaggio. Giochi da spiaggia, di cui l’artista racconta anche sui social, e il fan corner che sicuramente sarà preso d’assalto dai fan, con tatuaggi e trucchi momentanei a tema Jova Beach party, per accompagnare gli spettatori. Se si vuole si potranno avere anche le riproduzioni dei tatuaggi Jovanotti. L’angolo storie, poi, dove in ogni tappa c’è qualcosa di speciale: proposte di matrimonio o celebrazioni di matrimoni, come avvenuto già nel 2019. Attenzione alla sostenibilità ambientale, con i consigli che arrivano direttamente da Azzurra, personaggio dei fumetti portato a Lido di Fermo da A2A life company. Non resta, per ricordare l’invito del Jova, che «arrivare a Fermo e divertirsi».