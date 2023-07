Jovanotti, come sta dopo l'incidente e l'operazione? Il cantante in sedia a rotelle: «Non posso tornare in Italia, rischio di trombosi»

Jovanotti affida a un video pubblicato sul suo profilo TikTok il bollettino clinico dopo il suo incidente a Santo Domingo. Dopo alcuni giorni post l'operazione, avvenuta per l'inserimento di un chiodo al titanio per la frattura al femore e di una placca per la frattura scomposta alla clavicola causate dalla caduta in bicicletta, il cantante ha rivelato ai suoi fan come sta e quali sono le sue attuali condizioni. Ma andiamo a vedere cosa ha detto il cantante nel dettaglio.

«Ciao a tutti, buongiorno ragazzi.

Sempre meglio - ha raccontato in un video Jovanotti sul suo profilo TikTok -. Voi come state? Oggi sto seduto un'oretta e piano piano iniziamo a fare un po' di movimenti. Come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui».

Poi, ha aggiunto: «Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l'aereo c'è bisogno di un po' di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. E poi nel giro di... Non lo so quanto ci vorrà. Io ce la metto tutta».