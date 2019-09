Morto John Wesley star di Willy il principe di Bel Air interpretava il dottor Hoover

John Wesley, 72 anni, che da tempo combatteva contro un mieloma. Protagonista di tanti popolari film e telefilm, con il personaggio del dottor Hoover aveva recitato al fianco di un giovanissimo Will Smith: l'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia a «Variety».





Nella serie tv Willy il principe di Bel Air interpretava il dottor Hoover: è morto l'attore americano, 72 anni, che da tempo combatteva contro un mieloma. Protagonista di tanti popolari film e telefilm, con il personaggio del dottor Hoover aveva recitato al fianco di un giovanissimol'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia a «Variety».

Nel corso di una carriera di oltre 50 anni, Wesley ha recitato al cinema con, tra gli altri, Denzel Washington, Albert Finney, Robert Guillaume, Barbra Streisand, Tim Burton, James Earl Jones, Michael Apted, James Spader e Morgan Freeman. Tra i film interpretati figurano Missing in action, Perfect, Eroi per un amico, Pazza, Delitti perfetti e Nata ieri. Sul piccolo schermo Wesley era un veterano di tante serie, volto conosciuto di telefilm come Supercar, I Jefferson, Hill Street giorno e notte, Matlock, Dirty dancing, L'ispettore Tibbs, Metropolitan police, Frasier e Benson.

