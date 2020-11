Jesi rende un doppio omaggio alla grande attrice Valeria Moriconi

JESI - Buon compleanno Valeria Moriconi! Domenica 15 novembre, la sua città natale, Jesi, con la Fondazione Pergolesi Spontini e il Centro Studi a lei dedicato, rende alla grande attrice un doppio omaggio, con la messa in onda del video del conferimento ad Emma Dante del Premio Moriconi 2020, in collaborazione con Amat, e l’annuncio del progetto di riordino del suo Archivio, progetto finanziato dalla Regione.

Alle ore 17, in diretta Facebook sulle pagine della @FondazionePergolesiSpontini e di @AmatMarche, e in streaming sul sitowww.fondazionepergolesispontini.com/diretta-streaming/, la Fondazione e l’Amat mettono in onda il video girato lo scorso 27 giugno al Teatro Pergolesi con l’emozionante conversazione tra Gilberto Santini, direttore Amat, e la regista Emma Dante, doppio premio Ubu, vincitrice della terza edizione del Premio “Valeria Moriconi” - “Protagonista della scena”. Per l’occasione, Emma Dante, artista siciliana tra le più autorevoli e poliedriche della drammaturgia contemporanea, ha interpretato una lettera, scritta di suo pugno nel 2005, per la morte di Valeria Moriconi: una lettera dal sapore intimo e sincero, che ha provocato nel pubblico una standing ovation piena di commozione. «Ho avuto la fortuna di starti accanto a teatro, la “tua bambina” mi chiamavi. Ho studiato il tuo passo deciso. Straordinaria e spietata attrice, tu unica, viva, sopravvissuta», ha ricordato l’artista che nel 1996 fu la giovanissima attrice sul palco del Pergolesi accanto a Valeriane “La rosa tatuata” di Tennessee Williams.

Importante anche l’annuncio del progetto di riordino e inventariazione del suo archivio conservato a Jesi presso il Centro Studi a lei dedicato, in Piazza Federico II. Il Comune di Jesi, in qualità di soggetto proponente, si è aggiudicato un contributo per il progetto “Valeria Moriconi. Dal Teatro all’Archivio. Dall’Archivio al web” a valere su un bando della Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA