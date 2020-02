Ilary Blasi verso l'Isola dei Famosi, lo "sponsor" è l'amica del cuore Silvia Toffanin

Ultimo aggiornamento: 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con grande stupore generale Mediaset ha fatto sapere che Alessia Marcuzzi non sarà al timone de “L’Isola dei Famosi”. La Marcuzzi, che perde un altro reality “storicamente” condotto da lei, dopo il Grande Fratello, avrebbe lasciato la trasmissione in accordo con l’azienda, dopo la buona prova data con “Temptation Island vip”. I nomi nella rosa per prendere il suo posto sono molti, ma la più quotata è Ilary Blasi.Ilary infatti ha a sua volta rinunciato alla guida del Grande Fratello Vip, nato con lei, che ha passato alle mani di Alfonso Signorini, tuttora impegnato con i reclusi nella casa. Libera da impegni, Ilary sembra proprio la candidata ideale, che tra l’altro ha un grande “sponsor” nell’amica Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi e che ha iniziato la carriera televisiva nei panni di letterina proprio assieme alla Blasi.A far notare la cosa la rubrica “sussurri fra divi” di “Diva e donna” : “Siccome Simona Ventura è in Rai – svela la rivista – tutti ora fanno il tifo per la moglie di Francesco Totti. La prima a “sponsorizzarla” e sostenerla, dietro le quinte, è l’amica del cuore silvia Toffanin, bravissima conduttrice e compagnia di Pier Silvio Berlusconi, vice presidente Mediaset. E l’era Ilary è iniziata”.