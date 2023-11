"Il Volo" accorcia l'attesa del Natale con "4 XMAS", quattro singoli della tradizione natalizia

Dopo il successo del tour in Europa, Sud America e passando per le date milanesi al Teatro Arcimboldi, "Il Volo" ci augura un buon Natale con il nuovo progetto “4 XMAS”. Un EP di quattro brani - già disponibile su tutte le piattaforme digitali (Epic Records/Sony Music Italy) - con cui il trio regala ai fan di tutto il mondo una versione speciale di “Happy Xmas (War Is Over)”, “Amazing Grace”, “O Tannenbaum”, “Feliz Navidad”.

Il progetto

Quattro brani intramontabili che ci accompagnano nell’attesa delle prossime festività natalizie con uno spirito magico e sognante, facendoci immergere in un’atmosfera calda e accogliente.

“4 XMAS” è un progetto dal sapore internazionale che anticipa un anno importante per il trio che nel 2024 festeggerà 15 anni di carriera, in cui hanno conquistato il pubblico e i palchi più prestigiosi di tutto il mondo.Il Volo sarà in Giappone con quattro date nel 2024 tra aprile e maggio e in Cina con un calendario che verrà annunciato a breve.