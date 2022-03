I Via Verdi pronti a stupire con i brani dell’ultimo Ep “Shades of red”, saranno di nuovo protagonisti al Teatro Cortesi di Sirolo

SIROLO - Un nuovo passo avanti per i Via Verdi. La storica band anconetana il prossimo 26 marzo al Teatro Cortesi di Sirolo (21,30) presenterà i nuovi brani dell’ultimo Ep “Shades of red”. E per l’occasione tornerà ad eseguire i brani dell’album “The time machine” il cui tour si è interrotto a gennaio scorso per motivi legati alla pandemia. Ma adesso il gruppo di Marco Grati, Glauco Medori e Remo Zito può finalmente riprendere a suonare dal vivo. La formazione attuale, oltre ai tre storici fondatori, è completata da Francesco Popolo al basso e Simone Medori alla batteria.



La produzione inglese

Tra le grandi novità di questo nuovo mini-album dei Via Verdi c’è in assoluto la co-prpoduzione degli studi Real World, a nord di Londra in Inghilterra. Studi di registrazione niente meno che creati da Peter Gabriel. «Un’esperienza meravigliosa - afferma Marco Grati - ero un ragazzino quando ascoltavo i Genesis. Peter Gabriel è da sempre uno dei nostri idoli. Aver co-prodoptto i nostri brani con il suo studio di registrazione è una soddisfazione unica». Tra l’altro i Via Verdi sono sempre stati collocati, artisticamente, nell’alveo delle correnti musicali britanniche. «Negli anni ’80 la stampa italiana ci definiva come l’unica band New Romantic d’Italia - spiega Grati - e ci accostava ad altri grandissimi artisti dell’epoca come Duran Duran, Spandau Ballet, Depeche Mode». Adesso, invece, la stampa di settore li riconduce al perimetro del progressive rock. «Ci stanno seguendo anche i fan di questo genere musicale - specifica Grati - e questo è per noi motivo di grande soddisfazione, perché prima di approdare al New Romantic ascoltavamo tonnellate di prog-rock. Anzi, veniamo da quel suono».



Quasi 40 anni di carriera

Quest’anno i Via Verdi spengono 37 candeline. Il lancio ufficiale nel mondo delle band di fama internazionale arriva nel 1985 con l’uscita del singolo “Diamond”. Ma in realtà il gruppo era già in attività alcuni anni prima. Tanti i successi inanellati nel corso del tempo, al punto che l’attuale etichetta discografica gli ha chiesto di incidere di nuovo le hits “Diamond” e “You and me” e di inserirle nell’ultimo album “The time machine”. Autore e compositore quanto mai prolifico, Marco Grati ha in cantiere brani per riempire 3 nuovi dischi. Infatti l’Ep “Shades of red” altro non è che una cerniera tra “The time machine” e i prossimi capitoli dei Via Verdi.



Il nuovo singolo

«A settembre faremo uscire un nuovo singolo che anticiperà il prossimo album - conferma il musicista - la cui pubblicazione è prevista tra fine anno e i primi del 2023». La band ha la fortuna, per così dire, di essere fuori dalle leggi del mercato discografico. Nel senso che non deve per forza rispettare le regole dei periodi di uscita. «Noi abbiamo il nostro pubblico di riferimento che ci segue e ci sostiene da ogni parte d’Italia - dice Grati - quindi è a loro che vogliamo rivolgerci». E al pubblico di affezionati è dedicato il concerto di Sirolo dove saranno in vendita le copie in vinile dell’Ep “Shades of red”.

