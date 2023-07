«Come state Fermo? Su con le mani!». Così Guè, al secolo Cosimo Fini, venerdì sera, a Villa Vitali di Fermo nella data zero del suo tour.



L’apertura



Ad aprire la serata musicale fermana è stato un dj set a cura di dj Taiwan che ha creato l’atmosfera per il successivo concerto del rapper milanese. «Ci siete per Guè?» e poi, dopo alcuni remix, l’ingresso sul palco della star della serata, attesa da giovanissimi e anche un po’ meno giovani, ad affollare la parte centrale dell’arena di Villa Vitali, alla quale sono state tolte le sedie per farne, in questa serata, una vera e propria dance hall. Balli, ma soprattutto mani alzate, come ha chiesto Guè più volte nell’arco della serata. Così «mani su, Fermo» è diventato quasi un ritornello tra un brano e l’altro cantati dal rapper, accompagnato da Massimo D’Ambra alle tastiere, Carmine Landolfi alla batteria, Cristiano Capasso al basso.



Il dj set



Oltre a dj Taiwan al dj set, che ha animato anche un brevissimo intervallo tra una prima parte e una seconda del concerto. Subito inizio con Business, poi il pubblico è esploso con Giù il soffitto e Il ragazzo d’oro. Immancabile Lifestyle per gli appassionati, o Loco, o ancora Le bimbe piangono. «Torniamo indietro – ha detto il rapper prima di questo brano - dove sono le mani, tiratele fuori».Prima del concerto, le prove nel parco fermano, poi un pomeriggio di relax sulla costa e quindi la serata, il concerto a Fermo che ha dato ufficialmente il via al suo tour estivo 2023. «Bella raga – ha detto al pubblico, infiammandolo – è una bomba fare questa data zero qui, ci aspetta un lungo tour».



Il tour



Tour che lo porta già questa sera a essere al Sonic Park Stupinigi a Nicolino, nel Torinese. Promette di far ballare gli appassionati del rap e no, nel suo tour. Il ritmo di Guè è forte, e il suo rap è amato dal suo pubblico che non ha fatto mancare né appoggio né partecipazione. Mani alte chiedeva e mani alte gli ha dato anche in brani come Fuori orario o Futura ex, Chico o Veleno. Da un certo punto in avanti Guè ha avuto con sé sul palco due ballerine Sheyla e Karina e poi, dopo aver detto «Vogliamo fare una mega hit? Chi la canta?», il pubblico ha risposto «noi!», cantando 2%, Punto su di te, Saigon e poi la pausa con il Dj. Al rientro impossibile non cantare insieme a Guè Mollami, chiunque l’ha sentita almeno una volta, ritmo puro e brano orecchiabile.



L’amore



Ama l’hip hop, l’ha ricordato lui stesso tra Mi hai capito o no e Lamborghini: «Wow che beat grasso! Questo è uno dei motivi per cui mi piace l’hip hop». E prima dell’ultimo “dolce” brano, “Cookies ‘n cream”, ha di nuovo parlato al pubblico: «Scusate questa è la prima volta che proviamo questo show. Ragazzi grazie a voi stasera abbiamo fatto qui una prova all’aria aperta, posso suonarlo, quindi questo show?». Infine spazio a Brivido e Love, prima della fine di un’ora e un quarto di puro ritmo e divertimento.