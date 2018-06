Il Gf Vip cerca concorrenti: «Gli ex tronisti, Iva Zanicchi il papà di Belen e Brooke»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Terminata l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, Mediaset si prepara alla terza edizione del, che sarà condotto dall’ormai impegnatissima Ilary Blasi. Le tradizioni vanno rispettate e come sempre sono cominciati a uscire i nomi dei possibilidel reality che annoverano ex tronisti, star delle telenovelas e qualche stella nostrana.Si passa infatti da Lucas Peracchi al papà di Belen Rodriguez, passando per Iva Zanicchi, senza dimenticare la Brooke di Beautiful, Katherine Kelly Lang: “Si parla di ex tronisti come Andrea Cerioli e Lucas Peracchi, degli attori Alex Belli e Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful.Si – spiega “Novella2000” - ipotizza la presenza di Donatella Rettore che di solito mal sopporta il peso di un reality. E poi Iva Zanicchi, o Gustavo, il papà di Belen Rodriguez, E, ancora Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello che già doveva essere nell'edizione 2018”.