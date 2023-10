Grande Fratello, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e sondaggi del 19 ottobre. Chi lascerà la casa?

Appuntamento stasera in tv con una nuova diretta del Grande Fratello: proseguono tra amicizie, simpatie, discussioni e passioni le vicende degli inquilini della Casa più spiata d'Italia, dalla quale presto dovrà uscire definitivamente un concorrente. Nella puntata di stasera, in onda come sempre su Canale 5 alle 21.25, Alfonso Signorini rivelerà l’esito del televoto e il concorrente più votato sarà salvo e immune dall’eliminazione. In nomination ci sono: Grecia Colmenares, Samira Lui, Rosy Chin e Valentina Modini.

Vediamo allora insieme cosa potrebbe succedere stasera nella Casa, tra anticipazioni e sondaggi.

Tentativi di chiarimenti tra Beatrice e Giuseppe

Al centro della puntata di oggi ci sarà il confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, in crisi dopo che l'attrice è rimasta decisamente infastidita da alcuni atteggiamenti di Giuseppe, ritenuto poco maturi. Nascosti sotto le coperte, nelle ultime ore i due hanno già provato a chiarire, ma senza successo: Beatrice ha deciso di interrompere la discussione e di restare sola a sfogare la rabbia.

Ma la stessa Beatrice è finita anche in un'altra polemica: secondo alcuni inquilini avrebbe infatti tenuto un per un comportamento che viola le regole del programma. Il comportamento in questione riguarda una serie di frasi giudicate sessiste che Beatrice avrebbe pronunciato parlando con Giuseppe Garibaldi, toglienfosi il microfono.

Ad accusarla sono Letizia Petris, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Gilda Torresan: «Ha detto una cosa grave mentre non aveva il microfono.

Alex Schwarzer e Jill Cooper

Ha detto tipo ‘perché te ti dai a tutte e sei un ragazzo facile’. Giuro, me l’ha appena detto Anita. Tu immagina se fosse stato Giuseppe ad averlo detto a lei. Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato».

Il campione olimpico di marcia Alex Schwazer continua i suoi rigorosi allenamenti in vista delle alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ieri avrebbe raccontato a Giampiero Mughini: «Stavo a 17 secondi dal record del mondo».

Nelle ultime ore, però, Alex Schwazer sembra avere iniziato a legare con l'altra sportiva appena arrivata nella casa: Jill Cooper.

Sondaggi: chi è più a rischio eliminazione?

I sondaggi condotti sul Forum del Grande Fratello mostrano che la persona che sta ricevendo più voti è Grecia Colmenares, largamente distaccata da tutte le altre concorrenti. L’attrice continua a riscuotere molti consensi da parte del pubblico da casa e domina la classifica con più del 54% di consensi. In seconda posizione - ma nettamente sotto - c’è Valentina Modini con il 19%; Rosy Chin con il 12%; ultima Samira Lui con l'11%.

Il televoto è però ancora aperto e entro la diretta di stasera molte cose potrebbero ancora succedere.

Nel corso della serata, poi, arriverà anche il momento delle nuove nomination e stavolta a rischio ci saranno anche i tre nuovi concorrenti entrati in casa lunedì scorso.